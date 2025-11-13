Svetli način
Heidi Klum pod fotografijami zvezdnice v kopalkah: Čudovita si

London, 13. 11. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 39 minutami

Da se ženske med seboj podpiramo, je tokrat dokazala zvezdnica Heidi Klum, ki je javno pohvalila igralko in manekenko Elizabeth Hurley. Ta je na družbenih omrežjih objavila niz fotografij v rdečih kopalkah, s katerimi je pokazala svojo izklesano postavo in požela navdušene odzive – med njimi tudi od Klum.

Manekenka in igralka Elizabeth Hurley je na svojem Instagramu s sledilci delila fotografije v kopalkah in navdušila. Tokrat je za kamero pozirala v rdečem dvodelnem kompletu z zlatimi detajli, preko pa si je poveznila prav tako rdečo jopo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vesel torek," je pod objavo na svojem Instagramu zapisala 60-letna Hurley, pod njo pa so se začeli kopičiti številni pozitivni komentarji. Med njimi tudi od supermodela Heidi Klum. Slednja je zapisala: "Čudovita si," zraven pa dodala navdušene emotikone.

Elizabethine fotografije so bile objavljene malo po tem, ko je na svojih družbenih omrežjih delila nasvete, kako pozirati v kopalkah. "Vas zanima moja skrivnost za popolne slike v kopalkah? Raztegnite se! Če dvomite, kako pozirati, dvignite roke v zrak ali pa lezite," je zapisala zvezdnica oktobra. Po mnenju mnogih sicer mojstrica dobrih fotografij in dovršenih poz.

KOMENTARJI (2)

Vera in Bog
13. 11. 2025 19.26
-1
Koliko denarja je bilo vloženega v to?
ODGOVORI
0 1
Prelepa Soča
13. 11. 2025 19.39
Manj, kot ga ti šenkaš cerkvi.
ODGOVORI
0 0
