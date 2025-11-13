Heidi Klum pod fotografijami zvezdnice v kopalkah: Čudovita si

Manekenka in igralka Elizabeth Hurley je na svojem Instagramu s sledilci delila fotografije v kopalkah in navdušila. Tokrat je za kamero pozirala v rdečem dvodelnem kompletu z zlatimi detajli, preko pa si je poveznila prav tako rdečo jopo.

"Vesel torek," je pod objavo na svojem Instagramu zapisala 60-letna Hurley, pod njo pa so se začeli kopičiti številni pozitivni komentarji. Med njimi tudi od supermodela Heidi Klum. Slednja je zapisala: "Čudovita si," zraven pa dodala navdušene emotikone.

Elizabethine fotografije so bile objavljene malo po tem, ko je na svojih družbenih omrežjih delila nasvete, kako pozirati v kopalkah. "Vas zanima moja skrivnost za popolne slike v kopalkah? Raztegnite se! Če dvomite, kako pozirati, dvignite roke v zrak ali pa lezite," je zapisala zvezdnica oktobra. Po mnenju mnogih sicer mojstrica dobrih fotografij in dovršenih poz.