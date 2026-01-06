Heidi Klum pokazala izklesano postavo med telovadbo v kopalkah

Kot vse kaže, je slavna manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum leto 2026 začela aktivno, energično ter v svojem stilu razgaljeno. Že večkrat je namreč objavila fotografije, na katerih je pokazala svoje razgaljeno telo, tokrat pa je sledilce na družbenih omrežjih navdušila s posnetkom. Na njem Heidi zagnano telovadi - in to kar v kopalkah.

S posnetkom je Klum še enkrat več dokazala tudi, da so leta zanjo zgolj številka. Kljub temu da se bliža 53. rojstnemu dnevu, z veseljem pokaže svojo vitko in čvrsto postavo, s katero vedno znova osupne spletne uporabnike. Pod njenim posnetkom telovadbe so se tako v hipu zvrstili navdušeni komentarji, Heidi pa je zraven pripisala: "No, pa dajmo, lotimo se dela."

Na kratkem videoposnetku vidimo manekenko, ki zavzeto telovadi z elastičnimi trakovi, za opravo pa je izbrala kar dvodelne kopalke zlate barve.