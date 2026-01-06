Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Heidi Klum pokazala izklesano postavo med telovadbo v kopalkah

Sveti Bartolomej, 06. 01. 2026 10.01 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A. J.
Heidi Klum

Heidi Klum, zvezdnica nemških korenin, je pokazala svojo vitko postavo med vadbo z elastičnimi trakovi. Izbira dvodelnih kopalk zlate barve je med uporabniki družbenih omrežij požela številne navdušene komentarje, Heidi pa je z zapisom ob posnetku dala vedeti, da v novo leto vstopa zagnano in aktivno.

Kot vse kaže, je slavna manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum leto 2026 začela aktivno, energično ter v svojem stilu razgaljeno. Že večkrat je namreč objavila fotografije, na katerih je pokazala svoje razgaljeno telo, tokrat pa je sledilce na družbenih omrežjih navdušila s posnetkom. Na njem Heidi zagnano telovadi - in to kar v kopalkah. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S posnetkom je Klum še enkrat več dokazala tudi, da so leta zanjo zgolj številka. Kljub temu da se bliža 53. rojstnemu dnevu, z veseljem pokaže svojo vitko in čvrsto postavo, s katero vedno znova osupne spletne uporabnike. Pod njenim posnetkom telovadbe so se tako v hipu zvrstili navdušeni komentarji, Heidi pa je zraven pripisala: "No, pa dajmo, lotimo se dela."

Na kratkem videoposnetku vidimo manekenko, ki zavzeto telovadi z elastičnimi trakovi, za opravo pa je izbrala kar dvodelne kopalke zlate barve.

Preberi še Heidi Klum v novo leto z razgaljeno fotografijo

Novo leto je zvezdnica nemških korenin proslavila na otoku Sveti Bartolomej. Da se mudi na lokaciji, priljubljeni predvsem med premožnimi posamezniki, je manekenka razkrila že pred dnevi, ko je s sledilci delila fotografije z zabave, ki se je na najdaljšo noč v letu odvila v tamkajšnjem znanem nočnem klubu.

heidi klum telovadba kopalke

Nekdanja članica Little Mix o diagnozi svojih dvojčic: Nikoli ne bosta shodili

SORODNI ČLANKI

Heidi Klum v novo leto z razgaljeno fotografijo

Heidi Klum z možem uživa na Karibih

Heidi Klum pod fotografijami zvezdnice v kopalkah: Čudovita si

Noč čarovnic, kot to zna le Heidi Klum: kaj je ušpičila letos?

Heidi Klum blestela na modni reviji znamke Vivienne Westwood

Preveč drzna Heidi Klum? Na rdeči preprogi le v spodnjicah in prosojni obleki

Kdo je blestel na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala?

Heidi Klum se že pripravlja na noč čarovnic: Kostum bo grd in strašljiv

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
06. 01. 2026 10.13
Do what ??
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Uganete, kdo je to?
Uganete, kdo je to?
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428