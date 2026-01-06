Heidi Klum pokazala izklesano postavo med telovadbo v kopalkah

Kot vse kaže, je slavna manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum leto 2026 začela aktivno, energično ter v svojem stilu razgaljeno. Že večkrat je namreč objavila fotografije, na katerih je pokazala svoje razgaljeno telo, tokrat pa je sledilce na družbenih omrežjih navdušila s posnetkom. Na njem Heidi zagnano telovadi - in to kar v kopalkah.
S posnetkom je Klum še enkrat več dokazala tudi, da so leta zanjo zgolj številka. Kljub temu da se bliža 53. rojstnemu dnevu, z veseljem pokaže svojo vitko in čvrsto postavo, s katero vedno znova osupne spletne uporabnike. Pod njenim posnetkom telovadbe so se tako v hipu zvrstili navdušeni komentarji, Heidi pa je zraven pripisala: "No, pa dajmo, lotimo se dela."
Na kratkem videoposnetku vidimo manekenko, ki zavzeto telovadi z elastičnimi trakovi, za opravo pa je izbrala kar dvodelne kopalke zlate barve.
Novo leto je zvezdnica nemških korenin proslavila na otoku Sveti Bartolomej. Da se mudi na lokaciji, priljubljeni predvsem med premožnimi posamezniki, je manekenka razkrila že pred dnevi, ko je s sledilci delila fotografije z zabave, ki se je na najdaljšo noč v letu odvila v tamkajšnjem znanem nočnem klubu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.