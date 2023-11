Heidi Klum pokazala preveč, domišljiji pustila le malo prostora

Nemška manekenka Heidi Klum se je z možem Tomom Kaulitzem udeležila velike dirke formule ena v Las Vegasu in za to priložnost izbrala še posebej drzno opravo, ki je domišljiji pustila le malo prostora. 50-letna Heidi je namreč še enkrat več dokazala, da se ne boji pokazati več gole kože, kot bi se številnim oboževalcem zdelo primerno, in se odločila, da pod usnjeno črno jakno tokrat ne bo nosila nič. Hkrati je sprejela tudi izziv novega modnega trenda "brez hlač", ki je zadnje čase v vzponu med zvezniki, in čez spodnje hlačke nosila zgolj mrežaste nogavice.

Po dirki se je nemška zvezdnica udeležila zabave, na kateri je glasbo vrtel sloviti DJ Tiesto in kjer se je trlo znanih obrazov. Klumova je preživela večer v družbi Brada Pitta, Paris Hilton, Rihanne, Justina Bieberja in številnih drugih. Svoje oboževalce je na Instagramu vso noč obveščala o poteku dogajanja v mestu greha ter zraven seveda priložila številne provokativne fotografije in posnetke. Na njih jo vidimo z živo rožnato VIP-akreditacijo okoli vratu, kako uživa ob svojem partnerju, svoji že tako visoki postavi pa je s črnimi škornji do kolen dodala še par centimetrov. Zjutraj je skozi okno svoje hotelske sobe posnela še sončni vzhod in možu rekla: "Srček, dobro opravljeno. Sonce prihaja."