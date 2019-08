Heidi Klum ponosna, da je postala gospa Kaulitz

Manekenka Heidi Klum in Tom Kaulitz sta v zakonski stan vstopila kar dvakrat. Če so do zdaj o poroki pisali mediji mimo poročenega para, pa je zdaj sveže pečena zvezdnica tudi sama komentirala svojo poroko.

46-letna manekenka Heidi Klumin 29-letni nemški glasbenik Tom Kaulitz sta si drugič letos obljubila večno zvestobo. Tokrat sta se poročila na na Capriju, kjer sta priredila tudi razkošno slavje z družinskimi člani in dobrimi prijatelji. Sveže pečena zakonca druge poroke nista javno izpostavljala, a paparacem se je vseeno uspelo dokopati do nekaj utrinkov s poroke. Zdaj pa se je oboževalcem končno javila tudi Heidi. Na svojem Instagram profilu je tako objavila njun poročni poljub, oboževalci pa so lahko videli tudi njeno razkošno poročno obleko. Zraven pa je zvezdnica zapisala, da je postala gospa Kaulitz. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Parček se je zaročil na božični večer, februarja v Kaliforniji sta imela prvo, zelo skrivno poroko, tokrat pa sta se odločila za poroko na legendarni luksuzni ladji z imenom Christina O. Ladja je bila nekoč v lasti ladjedelcaAristotla Onassisa in njegove žene Jacky O, vdove umorjenega Johna F. Kennedyja. Za manekenko je to že tretji zakon, ob zadnji zaroki je za People Magazine povedala, da je njen izbranec izredno srčna oseba. Poročnemu obredu so prisostvovali tudi njeni otroci, devetletna Lou Sulola Samuel, 12-letni Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, 14-letni Henry Günther Ademola Dashtu Samuel ter 15-letna Helene Boshoven Samuel.