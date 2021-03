Heidi Klum pozirala s hčerko: lahko bi bili sestri

47-letna nemška manekenka in voditeljica Heidi Klum je z oboževalci na družbenih omrežjih delila nove fotografije, na katerih se ji je pridružila tudi najstarejša hčerka Leni, ki je stara 16 let. Dekleti sta na posnetkih prej videti kot sestri, a v resnici je med njima kar 31 let razlike.

Supermanekenka Heidi Klumje objavila tri fotografije, na katerih pozira s svojo 16-letno hčerkoLeni. Tokrat sta obe imeli podobni pričeski – spuščene lase, zato je bila podobnost med njima še toliko večja. "Naravne," je 47-letna manekenka zapisala pod serijo fotografij, v objavi pa je označila tudi svojo najstniško hčerko. Zraven je še pripisala, da ni uporabila nobenega filtra in da fotografij ni retuširala. Zanimivo je, da zvezdnica že nekaj časa ne omogoča komentiranja pod svojimi objavami na Instagramu. Kljub na prvi pogled brezhibni polti je bila 16-letna Leni nedavno zelo iskrena glede boja z aknami. Januarja je objavila neobdelano fotografijo, s katero je pokazala, da se tudi ona sooča s podobnimi težavami kot njene sovrstnice in da tudi njena koža ni popolna ter da ima težave z aknami. Ambiciozna šestnajstletna hči Heidi Klum, ki si počasi utira pot v modni svet, je decembra lani debitirala v modnem svetu, in sicer se je skupaj s svojo mamo, uspešno manekenko in voditeljico Heidi Klum, pojavila na naslovnici januarske in februarske številke nemške modne biblije Vogue.Heidi je svojo hčer pred leti skušala obvarovati pred pretirano medijsko pozornostjo, vendar je očitno, da kri ni voda, saj imata obe podobne interese.