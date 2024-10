Heidi Klum pred nočjo čarovnic: Vedno sem nervozna, preden oblečem kostum

Nemška manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum je nesporna kraljica noči čarovnic ali tako imenovanega Halloweena. Čeprav je stara 51 let, vsako leto že več mesecev pred 31. oktobrom začne načrtovati svoj edinstven kostum, ki ga nosi na zabavi za noč čarovnic, trud pa se ji obrestuje, saj vedno znova navduši s svojo kreativnostjo in izvedbo.

Heidi Klum se vsako leto neizmerno veseli noči čarovnic, ko si nadene edinstven kostum, ki ga njena ekipa običajno začne izdelovati že več tednov prej. Njeno navdušenje pa vsako leto spremlja tudi kanček strahu, ali bo šlo vse tako, kot si je zamislila, je nedavno priznala 51-letnica, ki je tudi za letošnji Halloween pripravila nekaj prav posebnega.

Heidi Klum je velika ljubiteljica noči čarovnic. FOTO: Profimedia icon-expand

V pogovoru za People je dejala, da postane nervozna, preden pokaže svoj kostum. "Vedno se počutim tesnobno," je priznala zvezdnica in nadaljevala: "Ne preizkušam svojih mask in kostumov, ne morem jih preizkušati pred samo nočjo čarovnic. Tako nikoli ne vem, ali bo vse tako, kot mora biti. Prav zato se običajno zgodi nekaj nepričakovanega, kar mi povzroči še več stresa."

Heidi Klum je bila na svoji sedmi tradicionalni zabavi za noč čarovnic jabolko pregrehe. FOTO: Profimedia icon-expand

Ob tem se je spomnila noči čarovnic, ko sta se z nekdanjim možem, britanskim pevcem Sealom, s katerim sta se ločila leta 2014, zamaskirala v biblični prizor Eve in prepovedanega jabolka. On je bil Eva, Heidi pa jabolko. "Takrat sem bila v devetem mesecu nosečnosti in želela sem, da moj kostum ne bo škodil otroku. Razmišljala sem, da bi bila veliko jabolko, noben od naju pa ni pomislil na to, kako bom v tako ogromnem kostumu lahko prišla na kraj, kjer je bila zabava," je povedala v smehu.

"Nisem mogla prav stati v njem in nisem se mogla skozi avtomobilska vrata, zato so mi v zadnjem trenutku priskrbeli kabriolet, da sem sploh lahko sedla v avto in prišla na zabavo," je opisala težave, s katerimi se je morala soočiti zaradi nepremišljenega kostuma.

Heidi Klum je sicer znana po svojih norih kostumih za noč čarovnic, s katerimi si je prislužila naziv kraljica Halloweena, pred kratkim pa je na Instagramu svojim sledilcem že pokazala delček priprav na letošnjo zabavo in kostum, ki ga bo nosila tokrat. V kratkem videu je prikazala postopek izdelave maske, do takrat pa je bil narejen mavčni kalup za masko, ki bo del kostuma. Objavila je tudi fotografijo s skrivnostnim pripisom: "Tukaj je namig, a preprosto ne morem natančno določiti, kaj je."