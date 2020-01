Heidi Klum: Šele ob Tomu sem spoznala, kaj pomeni imeti partnerja

46-letna Heidi Klum je v nedavnem intervjuju za People spregovorila o svojem zakonu s 30-letnim glasbenikom Tomom Kaultzemin priznala, da je zaradi njega danes precej srečnejša oseba, kot je bila v preteklosti. ''Danes sem veliko bolj srečna, kot v preteklosti. Šele ob Tomu sem začutila, kaj pomeni imeti pravega partnerja. Nekoga, s katerim se lahko pogovarjam o vsem in s katerim lahko delim vse obveznosti in zadolžitve, ki nam v življenju pridejo nasproti. Prej sem morala za vse poskrbeti sama ... ,'' je povedala Heidi, ki je bila pred sklenitvijo zakonske zveze s Tomom devet let v zakonu z glasbenikom Sealom, pred tem pa pet let s frizerjem Ricom Pipinom.