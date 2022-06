Heidi Klum že pričela s pripravami na noč čarovnic

Heidi Klum je svoje misli že usmerila v letošnji 31. oktober, ko Američani že tradicionalno praznujejo noč čarovnic. S tem, ko se je procesa preobrazbe lotila kar štiri mesece pred jesenskim datumom, pa je namignila, da znova pripravlja nekaj nepozabnega, kompleksnega in norega.

Manekenka in žirantka šova Amerika ima talent je na Instagramu delila posnetek, na katerem v halji sedi na stolu, okrog nje pa se premika moški, ki v roki nosi napravo za 3D skeniranje. "... In začenja se," je napisala ob objavi in dodala ključnik, s katerim je sporočila, da nastaja kostum za letošnjo noč čarovnic.