Heidi Klum raztrgano obleko izkoristila za promocijo spodnjega perila

46-letna manekenka je na svoj Instagram objavila posnetek, kjer pleše v raztrgani obleki in pri tem se vidijo njeni intimni predeli. V opis ob posnetku je zapisala: "Ups." Poleg številnih sledilcev je fotografijo komentirala tudi Paris Hilton , ki je bila nad posnetkom navdušena in ji je pod objavo namenila navdušen emotikon.

Svojo raztrgano obleko je manekenka izkoristila za promocijo svoje linije spodnjega perila, ki jo je lansirala leta 2017. S promocijo je Heidi precej uspešna, saj je prodaja na spletni strani v zadnjem letu narasla, hkrati pa je razširila svojo prodajo v dve veliki blagovnici, Bloomingdale in Nordstrom.

Sicer pa se slavna televizijska voditeljica in manekenka Heidi s svojim zaročencem Tomom Kaulitzom, članom nemške glasbene skupine Tokio Hotel, pripravlja že na drugo poroko v tem letu. Heidi se je s svojim 16 let mlajšim zaročencem že na skrivaj poročila februarja, sedaj pa načrtujeta nekoliko večjo slovesnost za vse svoje prijatelje na italijanskem Capriju. Na seznamu povabljenih so se znašla številna slavna imena: Tim Gunn, Kyle McLachlan, Michael Kors, Simon Cowellin vsi člani zasedbe Tokio Hotel. Po poročanju DailyMailTV naj bi bilo povabljenih okrog 100 gostov.