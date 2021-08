Heidi Klum s hčerjo prispela v Benetke

Heidi Klum, ki je bila v zadnjih dneh zaposlena s snemanjem nove sezone Amerika ima talent, je pripotovala v Benetke. Tokrat se ji je pridružila tudi 17-letna hčerka Leni, ki uspešno hodi po maminih stopinjah v modnem svetu. Slavna mama in hči so v fotografske objektive ujeli tudi med vožnjo s čolnom.

icon-expand Heidi Klum in Leni sta že prispeli v Benetke. FOTO: Profimedia

Heidi Klum in njena hčerka Leni sta v petek pripotovali v Benetke. 48-letna nemška manekenka in voditeljica je v italijansko mestece ob vodi pripotovala s hčerko zaradi modnega dogodka, ki ga je organizirala uveljavljena in prestižna modna hiša Dolce & Gabbana. Zvezda modnih brvi je bila ob prihodu na italijanska tla vsa sijoča, nato pa se je s hčerko Leni vkrcala na vodni taksi. Svetlolasa lepotica je tokrat pozornost privabila v trendovskem puloverju in kavbojkah znamke Dolce & Gabbana, jakno iz jeansa pa si je privezala okrog pasu. Mladostniškemu videzu je dodala še črne visoke gležnjarje. Tako mama kot njena mlajša različica, hči Leni sta bili nasmejani do ušes in tudi Leni, kar se tiče izbire modnih oblačil, ni zaostajala za svojo mamo. Najstnica je nosila hlače in srajco s cvetličnim vzorcem – modni kos je na trenutek spominjal na pižamo, in supergah.

icon-expand Slavna mama in hči sta prišli na modni dogodek modne hiše Dolce & Gabbana. FOTO: Profimedia

Najstnica, ki sledi maminim stopinjam in se je že pojavila na naslovnici nemške modne biblije Vogue, je ob prihodu tudi pozirala za fotografe. Slavna mama in hči sta iz vodnega taksija občudovali in ogledali znamenitosti, ki jih ponujajo Benetke. Heidi je nekaj utrinkov delila tudi v Instagramovi zgodbi, med drugim kako s hčerko uživata v sončnem dnevu in vožnji, za večerjo pa sta si privoščili pico. Potepali sta se tudi po znamenitem Trgu sv. Marka, ki velja za najbolj obiskan trg na svetu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Modna hiša Dolce & Gabbana bo na sobotni modni reviji predstavila novo kolekcijo oblačil Genesis Collection, ki bo na tržišče prišla konec meseca, med njimi pa bodo tudi kosi, ki sta jih oblikovala soustanovitelja znamke Domenico Dolce in Stefano Gabbana. Zasnovo kolekcije so navdihnile sanje enega od oblikovalcev, imenovane ''Dress from a Dream'' (Obleka iz sanj), kolekcija pa je osredotočena na bogato umetniško zgodovino in umetniške tradicije znamenitega plavajočega mesta. Naj omenimo, da se v Benetkah 1. septembra uradno začne eden izmed največjih filmskih festivalov na svetu, poleg festivala v Berlinu in Cannesu. Beneški filmski festival vsako leto privabi številne hollywoodske zvezdnike. V Benetkah se trenutno mudi tudi igralka Sharon Stone, ki se je v petek udeležila modnega fotografiranja za Dolce & Gabbana.