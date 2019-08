Heidi Klum večno zvestobo še drugič obljubila 16 let mlajšemu Tomu

Zadnje čase je med zvezdniki moderno, da se poročiš dvakrat, to sta pred kratkim naredila tudi glasbenik Joe Jonas in igralka Sophie Turner . Sedaj je trend ponovila 46-letna Heidi Klum in 29-letni Tom Kaulitz , govorice o italijanski poroki pa so odmevale že od začetka poletja . Tokrat sta zvestobo drug drugemu obljubila pred vsemi družinskimi člani in dobrimi prijatelji.

Njuna poroka je bila nadvse zanimiva, saj sta svečani dogodek priredila kar na luksuzni ladji z imenom Christina O., ki naj bi bila 45. največja ladja na svetu, saj v dolžino meri 100 metrov. Po poročanju tujih medijev se je na njen zbralo vseh 100 gostov, ki sta jih mladoporočenca skrbno izbrala. Sicer pa je prestižna ladja nekoč pripadala milijarderju in ladjedelcu Aristotlu Onassisu in njegovi ženi Jacky O, vdovi umorjenega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja. Na njej pa so se v preteklosti že znašla svetovno znana imena Marilyn Monroe, Frank Sinatra in Winston Churchill.

Na krovu sta bila tudi Heidina starša Erna in Günther ter njeni otroci 15-letna Helena, 14-letni Henry, 12-letni Johan in devetletna Lou. Ženinu je družbo delal njegov brat dvojček Bill Kaulitz, ki mu je pred najpomembnejšim dnem bratovega življenja priredil nepozabno fantovščino.

Sicer pa zakonca nista razkrila veliko podrobnosti pred obredom, Heidi je samo poudarila, sta vse skrbno načrtovala: "Oba sva Nemca, zato bo vse zelo organizirano in pravočasno. Zelo, zelo točno in zelo načrtovano."

Zaljubljenca sta se skrivaj sprehodila do oltarja že februarja v Kaliforniji, le dva meseca po zaroki, skrivnost o zakonskem jarmu pa sta skrivala vse do začetka poletja. Očitno sta si premislila in sta želela svojo ljubezen proslaviti tako, kot je značilno za zvezdnike: z velikim slavjem na italijanskem otoku Capri, ki je obema zelo pri srcu.