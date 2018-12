Heidi Klum se je na božični večer zaročila

''Rekla sem DA,'' je zapisala pod fotografijo, na kateri njen in partnerjev nasmešek dajeta vedeti, da sta srečna in bolj zaljubljena kot kdajkoli. Čeprav je med njima kar 16 let razlike, je ena najbolj uspešnih manekenk dejala, da starostne razlike ne čuti: ''Ljudje me pogosto vprašajo, kako se počutim, glede na to, da je moj partner precej mlajši od mene ... Iskreno, o tem nikoli ne razmišljam – razen, ko mi zastavijo takšno vprašanje.'' Heidi ima iz preteklega zakona z glasbenikom Sealomštiri otroke, ki so Toma lepo sprejeli. Nekaj dni pred oznanitvijo novice o zaroki so se skupaj mudili v Disneylandu.