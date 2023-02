Heidi Klum se resno poigrava z idejo o petem potomcu

49-letna manekenka je starševstvo označila za zelo zahtevno in pojasnila, da je celotno pot ponovila kar štirikrat v sorazmeroma kratkem času. Spomnimo, Heidi je mati 18-letni Leni , 17-letnemu Henryju , 16-letnemu Johanu in 13-letni Lou . "Dolgo sem čakala, tako da morda, ja," je po tehtnem premisleku dejala manekenka in s tem dala vedeti, da bo morda v prihodnosti zares povila še petega otroka.

Zvezdnica je o želji po otroku spregovorila že na koncu preteklega leta. Za US Sun je povedala: "Želeti si nekaj in ali je to dejansko mogoče, sta dve popolnoma različni stvari. Abraham je tik za vogalom in stvari so težje, ko si starejši. A si želim? Včasih mislim, da si. Ko ura tiktaka in postajaš starejši, ni tako enostavno, kot je bilo, ko si bil mlajši."