Heidi Klum se že pripravlja na noč čarovnic: Kostum bo grd in strašljiv

Heidi Klum, manekenka in kraljica noči čarovnic, namerava letos znova presenetiti javnost z nečim, kot pravi, "še posebej grdim in resnično strašljivim". Njena zdaj že legendarna zabava za noč čarovnic je oddaljena manj kot tri mesece, priprave pa so že v polnem teku. O tem svojem najljubšem običaju je nedavno spregovorila v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom.
52-letna televizijska voditeljica je razkrila, da je kostum začela načrtovati pred nekaj meseci, v polnem teku pa so tudi priprave na njeno zdaj že tradicionalno zabavo, ki jo gosti. "Priprave so že v polnem teku," je dejala z nasmehom in dodala: "Na tem delam že več mesecev." Ko jo je Fallon skušal prepričati, naj z njim in gledalci deli več podrobnosti, pa je Heidi ostala skrivnostna: "Nočem pokvariti presenečenja. Še 86 dni!" Na vprašanje, ali bosta z možem Tomom Kaulitzom tudi letos nadela skupinski kostum, je Heidi v smehu odgovorila: "Tega ne bom razkrila."
25-letna tradicija preobrazb
Heidi Klum praznuje noč čarovnic v slogu že od leta 2000, njeni kostumi pa so se skozi leta iz preprostih mask razvili v prave umetnine. Medtem ko je v zgodnjih letih vse počela sama, z malo črtala za oči in brez ekipe, danes sodeluje z vrhunskimi strokovnjaki za posebne učinke, vključno z znanim umetnikom Mikom Moranom.
"Skozi leta sem spoznala nekaj odličnih ljudi in zdaj mi pomagajo," je dejala Heidi. Danes so proteze, velikanske maske in popolne preobrazbe postale njen standard.
Leta 2024 sta Heidi in Tom presenetila, ko sta se pojavila kot lika iz filma E.T., z velikanskima nezemljanskima glavama, pri čemer so jima oči štrlele skozi 'vrat'. "Tako težko je bilo nositi to glavo, da sem mislila, da mi bo zlomila vrat," se je spominjala manekenka.
Leto prej, leta 2023, je prišla kot pav, s tako velikim kostumom, da je bila za popoln vtis potrebna cela ekipa nastopajočih iz Cirque du Soleil. Leta 2022 je vse pustila brez besed v velikanskem kostumu črva, ki se je dobesedno plazil po rdeči preprogi. Fiona iz Shreka, volkodlak iz Jacksonovega Thrillerja, Osmi potnik, metulj, starka in Jessica Rabbit so le nekateri od kostumov, v katere se je preoblekla v minulih letih.
