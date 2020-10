Heidi Klum se že pripravlja na noč čarovnic

Heidi Klum že odšteva dneve, ko bo napočil čas za njeno tradicionalno ''Halloween'' zabavo v maskah oziroma noč čarovnic, ki poteka v noči na 1. november. Letos bo to že 21. zabava zapored. Z oboževalci je že delila dva videa, na katerih lahko vidimo, da se resno pripravlja na najbolj strašljivo in zabavno noč v letu.

47-letna manekenka je začetek novega meseca pospremila z videom, na katerem je oblečena v čarovnico. Oboževalcem je sporočila, da bo v prihajajočih dneh večino svojega časa preživela v postelji, kjer bo vse do noči čarovnic gledala grozljivke. Mogoče pa se ji ravno med gledanjem kakšnega filma utrne nora ideja za letošnji kostum. Med drugim je sledilce nagovorila, naj jo spremljajo in s pomočjo hashtaga oziroma ključnika #HeidiHalloween2020 z njo delijo, kateri so njihovi najljubši filmi, saj bo tako videla, kaj radi gledajo.

In v kaj se bo letos prelevila? Skrivnost bo razkrita, ko bo čas za to. Zvezdnica je v preteklosti že večkrat dokazala, da je nepremagljiva kraljica vrhunskih mask. Lansko leto je v preobrazbo vložila ogromno truda, saj so kostum maskerji ustvarjali kar 12 ur. Leta 2018 je skupaj z izbrancem Tomom Kaulitzom upodobila grdobca Fiono in Shreka iz priljubljenega komičnega filma Shrek.V preteklih letih pa smo lahko Heidi videli v maski volkodlaka iz videospota Michaela Jacksona Thriller, Betty Boop, zombi lutke, Lady Godive, zlate vesoljke, vampirke, Jessice Rabbit iz filmaKdo je potunkal zajca Rogerja?, leta 2014 je bila metulj, še pred tem pa osivela in zgubana starka.

