Heidi Klum si želi, da bi s 33-letnim možem dobila otroka

Heidi Klum si pri skoraj 50 letih želi še enega otroka. Zvezdnica je razkrila, da resno razmišlja o tem, da bi z možem Tomom Kaulitzem postala starša. Čeprav ima sama že štiri otroke, bi bil to prvi biološki otrok 33-letnega pevca, ki se je z 49-letno manekenko poročil leta 2019 in takrat tudi postal očim njenih otrok.

Zvezdnica ima sicer otroke z nekdanjim partnerjem Flaviem Briatorejem in nekdanjim možem, pevcem Sealom. Njena najstarejša hči, Leni, ki se je prav tako podala po materinih stopinjah, je stara 18 let, sin Henry je dopolnil 17 let, Johan 16, njena najmlajša hči, Lou, pa je stara 13 let.

Heidi je za US Sun povedala: "Želeti si nekaj in ali je to dejansko mogoče, sta dve popolnoma različni stvari. Abraham je tik za vogalom in stvari so težje, ko si starejši. A si želim? Včasih mislim, da si." Zvezdnica se zaveda tudi težav, ki jih prinaša staranje: "Ko ura tiktaka in postajaš starejši, ni tako enostavno, kot je bilo, ko si bil mlajši."