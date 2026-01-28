Heidi Klum uživa v posebnem ritualu: 'Masaža in čips – boljše ne more biti!'

Heidi Klum je na družbenem omrežju delila nov videoposnetek, na katerem uživa v masaži. Čeprav je zvezdnica znana po tem, da je ni sram pokazati nekoliko več gole kože, pa je tokrat ni presenetila z razkazovanjem, temveč s svojo navado, da ob sproščujočem ritualu posega po skledi, polni čipsa.

Nad to nenavadno kombinacijo so bili presenečeni tudi njeni oboževalci, a so kljub temu med komentarji izkazali navdušenje nad 52-letnico, ki je z njimi že večkrat delila svojo ljubezen do čipsa. "Draga Heidi, ti in tvoj krompirček sta pravi hit! Uživaj! Všeč mi je položaj; z veseljem bi zdaj zamenjala mesti! Masaža in krompirček – boljše ne gre!" je zapisala ena od njenih sledilk, neki oboževalec pa pripomnil: "Res imaš rada čips!" Tretji je manekenki zastavil težko vprašanje: "Heidi, Tom ali čips?"