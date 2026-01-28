Naslovnica
Tuja scena

Heidi Klum uživa v posebnem ritualu: 'Masaža in čips – boljše ne more biti!'

Los Angeles, 28. 01. 2026 10.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Heidi Klum

Nemška manekenka Heidi Klum velja za precej ekscentrično osebo, kar vedno znova potrjuje tudi v objavah na družbenem omrežju. Zvezdnica je s svojimi sledilci delila video, na katerem uživa v masaži, ob sproščujočem ritualu, kjer večina ljudi drema, pa ona jé čips.

Heidi Klum je na družbenem omrežju delila nov videoposnetek, na katerem uživa v masaži. Čeprav je zvezdnica znana po tem, da je ni sram pokazati nekoliko več gole kože, pa je tokrat ni presenetila z razkazovanjem, temveč s svojo navado, da ob sproščujočem ritualu posega po skledi, polni čipsa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nad to nenavadno kombinacijo so bili presenečeni tudi njeni oboževalci, a so kljub temu med komentarji izkazali navdušenje nad 52-letnico, ki je z njimi že večkrat delila svojo ljubezen do čipsa. "Draga Heidi, ti in tvoj krompirček sta pravi hit! Uživaj! Všeč mi je položaj; z veseljem bi zdaj zamenjala mesti! Masaža in krompirček – boljše ne gre!" je zapisala ena od njenih sledilk, neki oboževalec pa pripomnil: "Res imaš rada čips!" Tretji je manekenki zastavil težko vprašanje: "Heidi, Tom ali čips?"

Razlagalnik

Heidi Klum je nemško-ameriška manekenka, televizijska voditeljica, poslovnica in igralka. Svetovno slavo je dosegla v devetdesetih letih kot model za Victoria's Secret, kasneje pa je postala znana po vodenju in sodelovanju v televizijskih oddajah, kot so 'Project Runway' in 'America's Got Talent'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
