Heidi Klum v družbi prijateljev in družine praznovala 52. rojstni dan

Nemška manekenka Heidi Klum je dopolnila 52 let. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila več posnetkov in fotografij, na katerih je pokazala, kako je praznovala. Klum je ta dan preživela v družbi družine in prijateljev, s katerimi so uživali ob žaru in živi glasbi, vesela družba pa se je posladkala tudi s torto.