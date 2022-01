Heidi Klum v drzni kreaciji: To je moja nova najljubša obleka

Heidi Klum ni skrivala navdušenja, ko je oblekla drzno rumeno obleko znamke Dundas, za katero stoji modni oblikovalec Peter Dundas . 48-letna žirantka šova Amerika ima talent (America’s Got Talent) je pozirala v obleki, v kateri je razgalila svoj hrbet in ki je, bodimo iskreni, več odkrivala kot zakrivala.

Če se vam model obleke od nekod zdi znan, je to verjetno zato, ker je Hailey Baldwin , 25-letna manekenka in žena Justina Bieberja , julija lani nosila podobno obleko, samo da je ta v črni barvi in nekoliko cenejša – vredna je 990 dolarjev, približno 873 evrov.

Isti mesec pa je pevka Ciara z možem Russllom Wilsonom praznovala peto obletnico poroke in za to posebno priložnost oblekla isti model drzne obleke, a je raje posegla po živalskem vzorcu. Cena tega modnega kosa se ustavi pri 1.550 dolarjih, kar je približno 1.370 evrov.

Verjetno ni treba posebej poudariti, da so vse tri zvezdnice znane po svoji drznosti. Hailey je kot manekenka vajena, da na modnih pistah nosi raznovrstne modne kose, Heidi gre po mnenju uporabnikov družbenih omrežij včasih že predaleč, saj se med štirimi stenami svojega doma pred objektivom rada pokaže v Evinem kostumu in zato večkrat naleti na kakšno ostro kritiko, da se to za 48-letno mamo štirih otrok pač ne spodobi. V 36-letno Ciaro pa so vsakič, ko stopi na rdečo preprogo, uprte vse oči, saj zna z izbiro drznih oblek pritegniti vso pozornost.