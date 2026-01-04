Heidi Klum v novo leto z razgaljeno fotografijo

Manekenka Heidi Klum je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri je pokazala svojo izklesano postavo, z izbiro garderobe pa domišljiji pustila le malo prostora. Novo leto je zvezdnica nemških korenin proslavila na otoku Sveti Bartolomej.

Da se mudi na lokaciji, priljubljeni predvsem med premožnimi posamezniki, je manekenka razkrila že pred dnevi, ko je s sledilci delila fotografije z zabave, ki se je na najdaljšo noč v letu odvila v tamkajšnjem znanem nočnem klubu. Udeležila se je zabave didžeja Dipla, tam pa sta bila tudi njen mož Tom in njegov brat Bill Kaulitz.

52-letnica s svojimi fotografijami, ki jih deli na spletu, sicer redno poskrbi za dvig temperature. Že večkrat je namreč objavila fotografije, na katerih je pokazala svoje razgaljeno telo, golote pa se v preteklosti ni ustrašila niti na rdečih preprogah.