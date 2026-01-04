Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Heidi Klum v novo leto z razgaljeno fotografijo

Sveti Bartolomej, 04. 01. 2026 13.21 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Heidi Klum

Manekenka Heidi Klum je novo leto pričakala na otoku Sveti Bartolomej. S sledilci je delila fotografijo z bazena, kjer se je sončnim žarkom nastavljala oblečena le v spodnji del kopalk. 52-letnica s svojimi fotografijami, ki jih deli na spletu, sicer redno poskrbi za dvig temperature.

Manekenka Heidi Klum je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri je pokazala svojo izklesano postavo, z izbiro garderobe pa domišljiji pustila le malo prostora. Novo leto je zvezdnica nemških korenin proslavila na otoku Sveti Bartolomej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da se mudi na lokaciji, priljubljeni predvsem med premožnimi posamezniki, je manekenka razkrila že pred dnevi, ko je s sledilci delila fotografije z zabave, ki se je na najdaljšo noč v letu odvila v tamkajšnjem znanem nočnem klubu. Udeležila se je zabave didžeja Dipla, tam pa sta bila tudi njen mož Tom in njegov brat Bill Kaulitz.

52-letnica s svojimi fotografijami, ki jih deli na spletu, sicer redno poskrbi za dvig temperature. Že večkrat je namreč objavila fotografije, na katerih je pokazala svoje razgaljeno telo, golote pa se v preteklosti ni ustrašila niti na rdečih preprogah.

heidi klum kopalke morje fotografija

Nova biografija o največji tekmici Coco Chanel

SORODNI ČLANKI

Heidi Klum z možem uživa na Karibih

Heidi Klum pod fotografijami zvezdnice v kopalkah: Čudovita si

Noč čarovnic, kot to zna le Heidi Klum: kaj je ušpičila letos?

Heidi Klum blestela na modni reviji znamke Vivienne Westwood

Preveč drzna Heidi Klum? Na rdeči preprogi le v spodnjicah in prosojni obleki

Kdo je blestel na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala?

Heidi Klum se že pripravlja na noč čarovnic: Kostum bo grd in strašljiv

Zapeljiva Heidi Klum postregla z vročimi posnetki

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
04. 01. 2026 13.40
v ritoooo bii joo ze zmeraj
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425