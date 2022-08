Heidi Klum v šali o mladostnem videzu: 'Pijem kri svojega mladega moža'

Heidi Klum je vendarle razkrila skrivnost mladostnega videza. V intervjuju za E! Daily Pop je nemška manekenka spregovorila o zakonu s svojim 17 let mlajšim možem Tomom Kaulitzem in se pošalila, da ji je pevec skupine Tokio Hotel v preteklih letih pomagal ohranjati mladostniški sijaj.

Klumova in Kaulitz sta se uradno poročila februarja 2019, poročno slavje, na katerem so bili prisotni tudi njuni zvezdniški prijatelji, pa sta priredila avgusta istega leta na Capriju v Italiji. Par se je zaročil na božični večer leta 2018.

"Sem kot vampir, ki sesa njegovo mlado kri," je s šalo odgovorila na vprašanje, kaj počne, da ohranja mladostni videz. Ko je govorila o njuni zvezi, je povedala, da so njuna skupna leta kar odletela mimo, in čeprav sta pred oltar stopila šele februarja 2019, se ji zdi, da njun zakon traja že celo večnost. "Zelo dobro ga poznam in res se dobro razumeva. Čutim, da sem končno našla tistega pravega. Za zdaj je vse v redu in upam, da tako tudi ostane," je povedala.

Zvezdnica je v intervjuju za revijo People januarja 2020 povedala, da je veliko srečnejša oseba, odkar je v zvezi s sedaj 32-letnim pevcem. "Prvič v življenju imam partnerja, s katerim se lahko pogovarjam o vsem. Je nekdo, s komer si deliva vse obveznosti vsakdanjega življenja. Navajena sem bila, da sem vedno vse postorila sama, sedaj pa sem izkusila to, kako je dejansko imeti partnerja," je povedala.

"Je najbolj prijazen, ljubek, skrben in ljubezniv človek. Imam veliko srečo in ne spomnim se, kdaj sem bila nazadnje tako srečna. Razlog je morda tudi to, da sva oba Nemca in se zaradi tega bolje razumeva. Za zdaj je vse v redu," je dejala o svojem možu. Nekdanja manekenka je bila med leti 2005 in 2014 poročena s pevcem Sealom, med leti 1997 in 2002 pa je bila v zakonu s frizerjem slavnih Ricom Pipinom.