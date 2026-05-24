Heidi Klum: Včasih me je ves čas zeblo, zdaj se potim kot nora

Čeprav je ena najbolj znanih manekenk na svetu, ki se lahko pohvali z zavidljivo kariero in priljubljenostjo, se tudi Heidi Klum ne more izogniti težavam, ki se ženskam začnejo pojavljati po določeni starosti. Postavna 52-letnica, ki navdušuje s svojo izjemno postavo, ki jo rada pokaže tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih, se namreč trenutno sooča z izzivi menopavze.

Heidi Klum v družbi moža Toma Kaulitza in sina Henryja. FOTO: Profimedia

Zvezdnica se te dni mudi na prestižnem filmskem festivalu v Cannesu, kjer je brez zadržkov razkrila manj bleščečo, a še kako realno plat svojega življenja. "Tako nenadoma je prišla, praktično čez noč. Ne kot gube, ki se pojavijo počasi," je povedala o menopavzi. Ena največjih sprememb, ki jih opazi, so temperaturna nihanja telesa. "Vedno sem bila zelo zmrzljiva, zdaj pa se samo znojim in znojim in znojim! Večinoma mi je vedno vroče. Tudi trenutno se znojim kot nora!" je priznala novinarjem RTL.de.

