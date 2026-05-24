Tuja scena

Heidi Klum: Včasih me je ves čas zeblo, zdaj se potim kot nora

Cannes, 24. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Zvezdnica se te dni mudi na prestižnem filmskem festivalu v Cannesu.

Tudi zvezdniki so samo ljudje in zato jih težijo stvari, ki težijo tudi običajne smrtnike. Heidi Klum se tako trenutno spoprijema z izzivi menopavze. Priljubljena nemška manekenka, ki s svojo postavo še vedno jemlje dih, je pri 52 letih izkusila, kaj pomeni neprestano potenje, čeprav je bila včasih vedno tista, ki jo je prvo zeblo.

Čeprav je ena najbolj znanih manekenk na svetu, ki se lahko pohvali z zavidljivo kariero in priljubljenostjo, se tudi Heidi Klum ne more izogniti težavam, ki se ženskam začnejo pojavljati po določeni starosti. Postavna 52-letnica, ki navdušuje s svojo izjemno postavo, ki jo rada pokaže tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih, se namreč trenutno sooča z izzivi menopavze.

Heidi Klum v družbi moža Toma Kaulitza in sina Henryja.
FOTO: Profimedia

Zvezdnica se te dni mudi na prestižnem filmskem festivalu v Cannesu, kjer je brez zadržkov razkrila manj bleščečo, a še kako realno plat svojega življenja. "Tako nenadoma je prišla, praktično čez noč. Ne kot gube, ki se pojavijo počasi," je povedala o menopavzi. Ena največjih sprememb, ki jih opazi, so temperaturna nihanja telesa. "Vedno sem bila zelo zmrzljiva, zdaj pa se samo znojim in znojim in znojim! Večinoma mi je vedno vroče. Tudi trenutno se znojim kot nora!" je priznala novinarjem RTL.de.

Zvezdnica se te dni mudi na prestižnem filmskem festivalu v Cannesu.
FOTO: Profimedia

Slavna Nemka sprememb, ki jih prinašajo zrela leta, ne skriva, temveč o njih govori s presenetljivo neposrednostjo, s katero želi opolnomočiti druge ženske v podobnih situacijah. "Mislim, da je zelo dobro, da govorimo o tem, da vemo, da nismo same v tem," je poudarila manekenka, ki je vedno brez dlake na jeziku. Poudarila je tudi, da te spremembe ne pomenijo konca njene poti, temveč zgolj notranje preoblikovanje organizma, ki mu je treba nameniti ustrezno pozornost.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Heidi Klum menopavza Cannes starost žensko zdravje valunge lepota

