Heidi Klum z možem na počitnicah v Franciji

Heidi Klum se je po obisku filmskega festivala v Cannesu odločila, da v Franciji preživi še nekaj dni in uživa v družbi svojega moža Toma Kaulitza. Fotografi so ju ujeli, ko sta se odpravila na izlet s čolnom, zvezdniški par pa je le stežka odtrgal roke drug z drugega. Skoraj 50-letna manekenka se je pred dnevi pojavila na rdeči preprogi pred premiero filma La Passion de Dodin Bouffant v Cannesu, kjer je očarala v rumeni toaleti.

Heidi Klum in njen mož Tom Kaulitz sta še vedno zaljubljena kot prvi dan. Zvezdniški par, ki je pred oltar stopil pred štirimi leti, se še vedno mudi v Cannesu, kamor sta se odpravila na filmski festival, ki se je pred dnevi zaključil. 50-letnico in njenega 33-letnega moža so fotografi ujeli med predajanjem sončnim žarkom in strastem na čolnu, kjer sta preživela dan.

icon-expand Heidi Klum in Tom Kaulitz sta uživala na čolnu. FOTO: Profimedia

Manekenka in televizijska voditeljica je v Cannesu navdušila v rumeni obleki modnega oblikovalca Zuhairja Murada, ki je imela razporek po levi strani stegna do pasu, zgornji del obleke pa je razkril del spodnjega dela oprsja. Kljub nekaj več gole kože pa zvezdnica nima težav z drznimi opravami ali provokativnimi fotografijami. Le nekaj dni pozneje je namreč na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri nosi zgolj spodnji del bikink.

icon-expand Heidi Klum in Tom Kaulitz sta na počitnicah v Franciji. FOTO: Profimedia

"Cap d'Antibes," je zapisala ob njej in tako svojim sledilcem razkrila lokacijo, na kateri se nahaja. Ženin odprti odnos do razkazovanja lastnega telesa pa očitno ne moti niti njenega mladega moža. Ob njuni četrti obletnici poroke, ki sta jo praznovala februarja, sta zakonca gola pozirala pred ogledalom, obdajali pa so ju rdeči baloni v obliki srčkov.