Heidi Klum z možem, svakom in otroki obiskala Benetke

Nemška manekenka Heidi Klum in njen mož Tom Kaulitz sta zaljubljena kot še nikoli. 51-letnica in 34-letnik, ki čustev in naklonjenosti drug do drugega ne skrivata niti v javnosti, sta minule dni uživala v Benetkah, kjer se jima je pridružil tudi Tomov brat dvojček Bill, skupaj pa so si ogledali mesto in uživali med vožnjo z gondolo.