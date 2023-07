Heidi Klum z možem Tomom Kaulitzem na Sardiniji: Tako sem srečna

Heidi Klum in njenega moža Toma Kaulitza so nedavno opazili na čolnu v Sardiniji, kjer sta skupaj preživela romantično poletje. Manekenko in rokerja Toma združuje velika ljubezen do potovanj, ki jo večkrat delita s svojimi sledilci na Instagramu. Heidi je že večkrat za revijo People dejala, da ju poleg potovanj združuje tudi to, da sta oba Nemca.

Heidi Klum so nedavno opazili z možem Tomom Kaulitzem na počitnicah na Sardiniji. Par, ki je poročen od februarja 2019, je čas na italijanskem pobegu preživel ob sončenju na plaži in uživanju v vožnji s čolnom. 50-letna manekenka je nosila eleganten dvodelni bikini z leopardjim vzorcem v kombinaciji s črno bejzbolsko kapo in srebrnimi sončnimi očali ter dodala piko na i z živo rdečo barvo nohtov. 33-letni Kaulitz je bil oblečen v belo majico s kratkimi rokavi, črnimi sončnimi očali in rjavo bejzbol kapo. Klumova je njuno najnovejšo potovalno pustolovščino delila tako, da je na Instagramu objavila fotografijo na letalu in fotografijo poleg rokerja Toma v dvigalu. Oba sta se močno povezala zaradi ljubezni do potovanj. Za silvestrovo je Klumova delila fotografijo, na kateri je s Kaulitzem v masažni kadi v Aspnu. Maja po filmskem festivalu v Cannesu leta 2023 pa sta bila opažena med vkrcavanjem na ladjo v Antibesu v Franciji. Par povezujejo tudi nemške korenine. Ko je Heidi septembra 2018 v pogovoru za ameriško revijo People govorila o Kaulitzu, je dejala: "Je najbolj prijazna, najbolj sladka, najbolj skrbna in ljubeča oseba. Tako sem srečna. Ne vem, kdaj sem bila nazadnje v življenju tako srečna. On je naravnost čudovit. Morda zato, ker je Nemec in se razumeva na drugačen način. Ampak zaenkrat se imava zelo lepo." Zvezdnica je januarja 2020 prav tako za revijo People dodala, da je s Kaulitzem v življenju veliko srečnejša oseba. "Prvič imam partnerja, s katerim se lahko pogovarjam o vsem. Nekoga, ki si z mano deli dolžnosti, ki jih imamo vsi v življenju. Včasih sem bila za vse sama. Zdaj resnično vidim, kako je imeti partnerja." Heidi Klum o svojem partnerstvu: 'Zdaj resnično vidim, kako je imeti partnerja' Klumova je njuno štiriletno obletnico poroke na socialnih omrežjih proslavila tako, da je na Instagramu delila objavo, polno intimnih trenutkov v njunem razmerju, z napisom "ljubezen mojega življenja".