Tuja scena

Heidi Klum z možem uživa na Karibih

Sveti Bartolomej, 29. 12. 2025 10.58 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Heidi Klum je za konec leta pobegnila v toplejše kraje.

Nemška manekenka Heidi Klum po božičnih praznikih, ki jih je preživela z družino, z možem uživa na toplem. 52-letnica in 36-letni Tom Kaulitz bosta novo leto pričakala na Karibih, kjer uživata ob plavanju v morju, zvezdnica pa je znova poskrbela, da so vanjo uprte vse oči, ko je odvrgla zgornji del kopalk.

Heidi Klum je konec leta želela preživeti na toplem, zato sta se z možem Tomom Kaulitzem odpravila na Karibe. Izbrala sta si luksuzno letovišče v Svetem Bartolomeju, kjer so fotografi 52-letno nemško manekenko in 36-letnega pevca v objektive ujeli med plavanjem, srkanjem piva in uživanjem na soncu.

Heidi Klum z možem uživa na Karibih.
Heidi Klum z možem uživa na Karibih.
FOTO: Profimedia

Zakonca sta božične praznike z družino preživela v New Yorku, zvezdnica pa je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih se objemata pred ogromno okrašeno smreko pred Rockefellerjevim centrom, in video, na katerem drsata in se medtem držita za roke.

Heidi Klum je za konec leta pobegnila v toplejše kraje.
Heidi Klum je za konec leta pobegnila v toplejše kraje.
FOTO: Profimedia

Nemca sta si večno zvestobo obljubila februarja 2019, kljub temu da so mnogi bili skeptični, da bo njuna zveza zdržala pritisk slave in veliko razliko v letih, pa kaže, da zakonca še vedno uživata v preživljanju skupnega časa, njuna zveza pa je iz leta v leto trdnejša.

heidi klum tom kaulitz mož počitnice

mario7
29. 12. 2025 11.40
Kaj pa oglični odtis?
bibaleze
