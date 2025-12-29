Heidi Klum je konec leta želela preživeti na toplem, zato sta se z možem Tomom Kaulitzem odpravila na Karibe. Izbrala sta si luksuzno letovišče v Svetem Bartolomeju, kjer so fotografi 52-letno nemško manekenko in 36-letnega pevca v objektive ujeli med plavanjem, srkanjem piva in uživanjem na soncu.

Heidi Klum z možem uživa na Karibih. FOTO: Profimedia

Zakonca sta božične praznike z družino preživela v New Yorku, zvezdnica pa je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih se objemata pred ogromno okrašeno smreko pred Rockefellerjevim centrom, in video, na katerem drsata in se medtem držita za roke.

Heidi Klum je za konec leta pobegnila v toplejše kraje. FOTO: Profimedia