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Heidi Klum z objavo poročnega videa obeležila obletnico poroke

Los Angeles, 03. 08. 2026 13.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
heidi klum

Heidi Klum je znana po tem, da brez dlake na jeziku govori o marsikateri stvari. Tudi o svojem zasebnem življenju. Tako ji tudi ni problem na družbenih omrežjih objavljati romantičnih trenutkov s svojim dragim Tomom Kaulitzem. Ob praznovanju sedme obletnice poroke je bila objava na Instagramu praktično nujna, slavna manekenka pa je delila del poročnega videa.

"Vse najboljše ob obletnici, ljubezen moja," je na družbenih omrežjih zapisala Heidi Klum in svetu sporočila, da z njenim dragim Tomom Kaulitzem na današnji dan praznujeta obletnico poroke. Za zaljubljena zakonca je to že sedmo leto v zakonu, ob tem posebnem mejniku pa se je slavni manekenki zdelo pomembno, da svojemu možu posveti nekaj lepih besed.

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Zvezdnica je na Instagramu delila del poročnega videa, ravno iz trenutka pred oltarjem, ko sta si s kitaristom skupine Tokio Hotel avgusta 2019 izrekla usodni da. Za uradno potrditev je seveda sledil tudi strasten poljub v tistem trenutku svežih mladoporočencev. 53-letnica in 36-letnik sta se sicer poročila na luksuzni jahti blizu italijanskega otoka Capri, pol leta po tistem, ko sta se zaročila na božični večer.

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Čeprav je med njima 16 let razlike, zakonca poudarjata, da starost v njunem odnosu ne igra nobene vloge. Glasbenik je ob zvezi z manekenko brez težav sprejel tudi vse njene štiri otroke, ki jih ima iz njenih prejšnjih razmerij s Flaviom Briatorejem in glasbenikom Sealom. Po besedah zvezdnice so prav otroci ključen faktor njune sreče. Svoje razmerje sta sicer začela leta 2018, februarja 2019 pa sta se civilno poročila. Velika zabava je nato potekala julija, na slovesnosti pa so bili njuni družinski člani in številni prijatelji.

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Slavna Nemka je sicer znana po tem, da brez težav spregovori o marsikateri temi iz svojega življenja. Nikakršnih težav nima s spreminjanjem svojega telesa in tudi po 50. letu ostaja v izjemni formi. Sledilce na družbenih omrežjih pogosto razveseljuje tudi z objavami, na katerih je precej pomanjkljivo oblečena. Tovrstne objave pa njenega dragega očitno ne motijo, saj je s svojo zadnjo objavo, namenjeno njemu, ponovno dokazala, da je njuna ljubezen izjemno močna in stabilna.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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