Heidi Klum z objavo poročnega videa obeležila obletnico poroke

"Vse najboljše ob obletnici, ljubezen moja," je na družbenih omrežjih zapisala Heidi Klum in svetu sporočila, da z njenim dragim Tomom Kaulitzem na današnji dan praznujeta obletnico poroke. Za zaljubljena zakonca je to že sedmo leto v zakonu, ob tem posebnem mejniku pa se je slavni manekenki zdelo pomembno, da svojemu možu posveti nekaj lepih besed.

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Zvezdnica je na Instagramu delila del poročnega videa, ravno iz trenutka pred oltarjem, ko sta si s kitaristom skupine Tokio Hotel avgusta 2019 izrekla usodni da. Za uradno potrditev je seveda sledil tudi strasten poljub v tistem trenutku svežih mladoporočencev. 53-letnica in 36-letnik sta se sicer poročila na luksuzni jahti blizu italijanskega otoka Capri, pol leta po tistem, ko sta se zaročila na božični večer.

Čeprav je med njima 16 let razlike, zakonca poudarjata, da starost v njunem odnosu ne igra nobene vloge. Glasbenik je ob zvezi z manekenko brez težav sprejel tudi vse njene štiri otroke, ki jih ima iz njenih prejšnjih razmerij s Flaviom Briatorejem in glasbenikom Sealom. Po besedah zvezdnice so prav otroci ključen faktor njune sreče. Svoje razmerje sta sicer začela leta 2018, februarja 2019 pa sta se civilno poročila. Velika zabava je nato potekala julija, na slovesnosti pa so bili njuni družinski člani in številni prijatelji.