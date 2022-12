Heidi Klum za božič možu podarila sebe

Manekenka je znana po svoji zabavni naravi, saj zelo rada organizira zabave. Najbolj prepoznavna so njena praznovanja noči čarovnic, ko se za kostum vedno zelo potrudi in se uredi do potankosti. Heidi je sicer mamica 18-letne Leni, 17-letnega Henryja, 16-letnega Johana in 13-letne Lou, vse pa ima iz zakona z bivšim možem Sealom, s katerim sta bila poročena od leta 2005 do 2014. Pred njim je bila poročena tudi s slavnim frizerjem Ricom Pipino, s Tomom pa se je poročila leta 2019.