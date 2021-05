Heidi Klum za hčerkin rojstni dan razkrila, da je bila noseča že na modni brvi

Klumova se je rojstva prvorojenke, ki jo ima iz razmerja s poslovnežem Flaviem Briatorejem, razveselila 4. maja 2004. Njen rojstni dan je obeležila še z objavo hčerkine fotografije, ki je nastala na enem od modnih snemanj.

Heidi pa ni edina manekenka, ki se je noseča sprehodila po eni največjih modnih revij, ki jo je do leta 2019 (takrat je bila namreč prvič odpovedana) tradicionalno organizirala priljubljena znamka modnega perila Victoria’s Secret.Med zvezdnicami, ki so pod srcem nosile svoj podmladek in se v preteklosti sprehodile po modni pisti, so bile Irina Shayk, Doutzen Kroes, Lily Aldridge in Alessanadra Ambrosio.