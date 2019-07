Heidi Klum že pet mesecev poročena

Supermenakenka Heidi Klum in glasbenik Tom Kaulitz sta uradno že poročena, poroča People. Do oltarja sta se sprehodila v Kaliforniji zelo hitro, komaj dva meseca po zaroki.

Čeprav je med njima kar 16 let razlike, je ena najuspešnejših manekenk nedavno dejala, da starostne razlike ne čuti: ''Ljudje me pogosto vprašajo, kako se počutim, glede na to, da je moj partner precej mlajši od mene ... Iskreno, o tem nikoli ne razmišljam – razen ko mi zastavijo takšno vprašanje.''

Heidi ima iz prejšnjih razmerij štiri otroke, ki so Toma lepo sprejeli, on pa njih. Klumova ima sicer veliko izkušenj z zakonom, saj je bila že dvakrat poročena. Prvič se je do oltarja sprehodila z Rickom Pipinom, s katerim je bila poročena med leti 1997 in 2002. Nato se je leta 2005 poročila s pevcem Sealom, a tudi njuna ljubezen ni obstala. Skupaj imata tri otroke: Henryja, Johana in Lou. Oče njene najstarejše hčerke Leni pa je italijanski podjetnik Flavio Briatore.