Heidi Klum že začela s pripravami na noč čarovnic 2023

"Takoj 1. novembra začnem razmišljati o kostumu za naslednje leto," je za revijo People po svoji zabavi v New Yorku za noč čarovnic povedala manekenka Heidi Klum . 49-letna Nemka se za svoje kostume vedno zelo potrudi in jih preuči do potankosti.

Tudi letos ni razočarala, ko se je pojavila v kostumu črva. "Za kostum sem potrebovala 12 ur. Začela sem že zgodaj zjutraj, ves dan sem se oblačila in si natikala stvari," je povedala voditeljica. Njena obleka je bila popolnoma dovršena, saj je bilo možno opaziti majhne kolobarčke, ki sestavljajo telo črva. Seveda ni pozabila niti na glavo in rep. Klumovo so mediji sicer že večkrat oklicali za kraljico noči čarovnic in tudi letos je poskrbela, da je bila skoraj neprepoznavna. Celotno telo, razen oči in ust, ji je namreč prekrila obleka črva. Obuta je bila v rjave superge, ki jih je dobro skrila pod repom.