Heidi Klum je na svoji tradicionalni zabavi za noč čarovnic, ki je letos praznovala 25. obletnico, znova poskrbela za pravo senzacijo. Tokrat se je 53-letna manekenka prelevila v ogromno odrezano roko, iz katere so visele krvave kite in mišice. Grozljiv kostum so dopolnjevali dolgi rdeči nohti, prstani in obraz, skrit v dlani, iz katerega so kukale le njene oči in usta.

Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka. FOTO: AP

Kot je razkrila za revijo Vogue, je navdih dobila ob pogledu na lastno levo roko. S pomočjo strokovnjaka za posebne učinke Mika Marina in njegove ekipe so ustvarili njeno povečano repliko, pri čemer so poustvarili celo žile, črte na dlani in drobne anatomske podrobnosti. "Vedno želim presenetiti ljudi in narediti nekaj, česar še niso videli," je pojasnila.

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Izdelava kostuma je trajala več mesecev, samo oblačenje pa približno šest ur. Zvezdnica je priznala, da je bila največja težava njegova teža, saj ga je bilo precej naporno nositi. Na Instagramu je delila tudi fotografije, na katerih ji pri premikanju ogromne roke pomagajo člani ekipe v rumenih zaščitnih oblekah.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka. Profimedia

Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka. Profimedia

Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka. AP

Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka. AP

Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka. AP









Posebno pozornost je namenila tudi najmanjšim podrobnostim, med drugim prstanom in tetovaži z imenom moža Toma Kaulitza, ki jo ima na svoji levi roki. Ker se Tom letošnje zabave zaradi turneje ni mogel udeležiti, so tetovažo poustvarili tudi na kostumu. Heidi je podrobnosti svoje preobrazbe pokazala na Instagramu in pojasnila, da je bil tako vsaj simbolično z njo. "Delček Toma je z menoj," je po poročanju tiskovne agencije AP dejala Heidi.