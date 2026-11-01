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Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka

New York, 01. 11. 2026 11.08 pred 55 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Tj.Ž.
Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka

Heidi Klum je tudi letos dokazala, zakaj velja za kraljico noči čarovnic. Na svoji tradicionalni zabavi v New Yorku je presenetila z eno najbolj nenavadnih preobrazb doslej – spremenila se je v ogromno krvavo odrezano roko. Za izdelavo kostuma so potrebovali več mesecev, samo priprave na zabavo pa so trajale kar šest ur.

Heidi Klum je na svoji tradicionalni zabavi za noč čarovnic, ki je letos praznovala 25. obletnico, znova poskrbela za pravo senzacijo. Tokrat se je 53-letna manekenka prelevila v ogromno odrezano roko, iz katere so visele krvave kite in mišice. Grozljiv kostum so dopolnjevali dolgi rdeči nohti, prstani in obraz, skrit v dlani, iz katerega so kukale le njene oči in usta.

Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka.
Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka.
FOTO: AP

Kot je razkrila za revijo Vogue, je navdih dobila ob pogledu na lastno levo roko. S pomočjo strokovnjaka za posebne učinke Mika Marina in njegove ekipe so ustvarili njeno povečano repliko, pri čemer so poustvarili celo žile, črte na dlani in drobne anatomske podrobnosti. "Vedno želim presenetiti ljudi in narediti nekaj, česar še niso videli," je pojasnila.

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Izdelava kostuma je trajala več mesecev, samo oblačenje pa približno šest ur. Zvezdnica je priznala, da je bila največja težava njegova teža, saj ga je bilo precej naporno nositi. Na Instagramu je delila tudi fotografije, na katerih ji pri premikanju ogromne roke pomagajo člani ekipe v rumenih zaščitnih oblekah.

Posebno pozornost je namenila tudi najmanjšim podrobnostim, med drugim prstanom in tetovaži z imenom moža Toma Kaulitza, ki jo ima na svoji levi roki. Ker se Tom letošnje zabave zaradi turneje ni mogel udeležiti, so tetovažo poustvarili tudi na kostumu. Heidi je podrobnosti svoje preobrazbe pokazala na Instagramu in pojasnila, da je bil tako vsaj simbolično z njo. "Delček Toma je z menoj," je po poročanju tiskovne agencije AP dejala Heidi.

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Manekenka, ki je v preteklih letih navduševala s preobrazbami v črva, pava, vesoljčka E.T. in Meduzo, je tako znova upravičila sloves kraljice noči čarovnic. In čeprav se je letošnja zabava komaj končala, je razkrila, da že 1. novembra običajno začne razmišljati o kostumu za naslednje leto.

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KOMENTARJI11

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brusilec
01. 11. 2026 12.03
vsaj mal zabava ljudi... imaš pa osebe ki stran mečejo milijone in jih imajo samo zase.. se zgražate.. ja kaj pa je bolje, da kupi novo jahto za 200 milijonov? ona je v svetu zabave, ta dan se pri njih druggače gleda, sploh pa v mehiki.
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0 0
Lzak128
01. 11. 2026 12.00
Kva pa ti špila v glavi res. To pa če nimaš na svetu nič za počet
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0 0
Slash
01. 11. 2026 11.58
Splet nori!
Odgovori
+0
1 1
Resnico ti povem
01. 11. 2026 11.55
Fuj, nagravžno...
Odgovori
-2
0 2
Sanuka
01. 11. 2026 11.47
o mašina, kakšna ideja😅 je dobila navdih pri naši aferi odrezana roka?🤔
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+1
2 1
Hind Rami Iyad Rajab
01. 11. 2026 11.43
menim, da bi bilo bolje da se obleče v možgansko celico recimo nevron.. ali vsaj v glialno celico...bi bila vsaj ena možganska celica prisotna na teh " prireditvah " ... ..
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+2
5 3
ChefUrinouMudonja
01. 11. 2026 11.48
Možganskih celic ne potrebujemo več spljoh več NIKJER odkar imamo nicht normal SuperInteligenco..
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-1
0 1
r h
01. 11. 2026 11.41
👏👏👏👏
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+1
2 1
ŠeVednoPlešem
01. 11. 2026 11.41
tole je pa že body horror in oblika izživljanja ter samotrpinčenja in mučenja
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+0
1 1
Potouceni kramoh
01. 11. 2026 11.38
Pol pa na jahto in odpočit se na Karibih od napornega Haloweena in od vseh koktejlov razstrupit z rumom in cigarami.
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+3
4 1
Cenb77
01. 11. 2026 11.24
temu folku ni več pomoči...
Odgovori
+8
9 1
Janez Jazbinšek
01. 11. 2026 11.46
Že 35 let
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-1
0 1
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