Heidi spet pred oltar: tridnevno poročno slavje na luksuzni jahti

Heidi Klum in Tom Kaulitz, ki sta v zakonski stan vstopila po tiho že februarja, pripravljata veliko poročno slavje. Zaljubljenca si bosta usodni DA izrekla še enkrat pred družino in povabljenci, ženin in nevesta pa sta že pripotovala na italijanski otok Capri, kjer bo potekal obred.

Heidi Klum in Tom pripravljata tridnevno poročno slavje na otoku Capri. FOTO: Profimedia

Nemška manekenka in voditeljica Heidi Klumje z mamo in otroki, 15-letno Heleno, 14-letnim Henryjem, 12-letnim Johanomin devetletno Lou, pripotovala na Capri, kjer si bo pred svojimi najdražjimi izmenjala poročne zaobljube z izvoljencem, glasbenikom Tomom Kaulitzom,poročajo nemški mediji.

Zaljubljena Heidi Klum in Tom Kaulitz si bosta večni DA izmenjala še pred družino in prijatelji. FOTO: Profimedia

A še pred velikim poročnim slavjem sta si 46-letna Heidi in 29-letni Tom vzela čas zase. Heidi je z oboževalci na družbenih omrežjih delila kar nekaj fotografij iz postelje, za fotografskim objektivom pa se je verjetno skrival kdo drug kot njen dragi. Zaljubljenca sta si kot prava turista ogledala mesto Capri, kjer seveda nista ostala neopažena, saj so ju paparaci ujeli v objektiv.

Slavna zvezdnika sta že pripotovala na Capri, kjer se bo odvijalo poročno slavje. FOTO: Profimedia

46-letnica je pritegnila veliko pozornosti s svojim poletnim videzom in ogrlico, ki jo sestavljajo črke moževega imena – TOM. S to romantično gesto je tako dala vedeti, da svojega dragega vedno nosi s seboj. V prvi polovici meseca je v javnost prišla novica, da sta se Heidi Klum in Tom že sprehodila do oltarja februarja letos. Usodni DA sta dahnila v Kaliforniji le dva meseca po decembrski zaroki. A očitno sta si premislila in želita svojo ljubezen proslaviti tako, kot se za njiju spodobi – na glamurozen način z razkošnim slavjem na italijanskem otoku Capri. Po poročanju nemških medijev so se na seznamu povabljencev znašli Simon Cowell, Michael Kors, Tim GunninKylie McLachlan. Zakaj bo poroka na Capriju? Čudovit italijanski otok Capri ima v njunih srcih posebno mesto. Tom in Heidi sta se lani mudila na Capriju, kjer sta uživala na čudovitih počitnicah. Med drugim sta plavala v jami, fotografijo pa je na družbenih omrežjih 6. avgusta 2018 delila tudi Heidi. ''To je bil trenutek, ko je Heidi spoznala, da je noro zaljubljena v Toma. Takrat sta oba spoznala, da sta sorodni duši," je povedal vir za Daily Mail.

Capri ima pri zaljubljencih posebno mesto. To je fotografija od lanskega avgusta, ko sta spoznala, da sta si usojena. FOTO: Profimedia

Poročni obred bo na luksuzni jahti "Cristina O" Luksuzna jahta, ki v dolžino meri 100 metrov, je pripadala milijarderju in ladjedelcu Aristotlu Onassisu in njegovi ženi Jacky O, vdovi umorjenega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja. Onassis je v nekdanjo kanadsko fregato vložil kar štiri milijone ameriških dolarjev, približno 3,6 milijona evrov, in jo leta 1954 naredil za najbolj razkošno zasebno jahto svojega časa. Na njej pa so se v preteklosti že zadrževala svetovno znana imena Marilyn Monroe, Frank Sinatrain Winston Churchill. Jahta, ki na krovu sprejme 34 ljudi, je tako popolna za družinsko poroko in najožje prijatelje. Več utrinkov, kako zaljubljenca preživljata zadnje dni pred velikim slavjem, v priloženi fotogaleriji: