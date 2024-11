Heidiween 2024: kraljica noči čarovnic Heidi Klum kot ET vesoljček

In kot vsako leto Heidi tudi letos ni ničesar prepustila naključju. Za letošnjo zabavo je izbrala kostum ET vesoljčka iz legendarnega filma Stevena Spielberga ET . Kot vedno je bila popolnoma neprepoznavna, saj se ji je komaj videlo oči. Kot pred leti, je tudi tokrat pri njenem kostumu sodeloval njen mož Tom Kaulitz , ki je predstavljal moško različico vesoljčka, medtem ko je zvezdnica blestela kot ženska.

53-letnica je za tuje medije povedala, da je sama velika oboževalka omenjenega filma in da se je za letošnji kostum odločila, ker je ET del večine naših življenj. "Razmišljala sem o vesolju na drugačen način in si mislila, da je ET tako ljubek. Zazdelo se mi je zabavno postati ET. S pripravami smo začeli že okoli 11. ure zjutraj," je razkrila za revijo People. Zvezdnica je seveda poskrbela za spektakularen prihod na prizorišče, saj je bilo mesto za slikanje tudi tokrat popolnoma usklajeno z njenim kostumom.