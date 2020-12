Helen Mirren: Epidemija bi lahko povzročila brezdomstvo med gledališčniki

"Skrbi me, ker si ljudje niti najemnine ne morejo plačati," je za CNN povedala Helen Mirren in dodala: "Ljudje, ki delajo v kulturnem sektorju, velikokrat živijo od ene plače do druge. Zato si zdaj ne morejo plačevati niti osnovnih stvari."

Igralka, ki podpira britansko dobrodelno organizacijo, ki organizira božično večerjo za vse, ki si je sami ne morejo privoščiti, pravi, da bodo ljudje zaradi epidemije čutili posledice še dve leti. Je pa vseeno optimistična, da se bodo gledališča vrnila in zasijala v vsem svojem soju, a se zaveda, da umetnost trenutno zelo trpi."Prepričana sem, da se veliko zaposlenim v gledališčih preti izguba doma. Grozi jim propad. Ti ljudje imajo še vedno položnice, ki jih morajo plačati, in to niso ljudje, ki bi si lahko v preteklih letih zagotovili varčevanje."

Britanska vlada je sicer junija razglasila, da bo za financiranje umetnosti namenila 1,5 milijona evrov. Trenutno denar med institucije in gledališča še delijo, piše Sky News. Številna britanska gledališča dobivajo finančno podporo. A gledališča opozarjajo, da so bili iz paketa finančne pomoči izvzeti številni sodelavci, ki so samozaposleni.

Številni umetniki pa so se znašli in svoj talent pokazali na spletu ter s tem navdušili mnoge, tudi Helen Mirren. "Ustvarjalni sokovi se še naprej pretakajo po zaslugi interneta, pa naj bo to TikTok ali YouTube."