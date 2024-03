Helen Mirren in Kylie Minogue dobili svoji punčki Barbie

Dame Helen Mirren in Kylie Minogue sta med osmimi ženskami, ki so bile pred mednarodnim dnevom žena počaščene z barbikami, ki so oblikovane po njihovi podobi. Igralka, ki je za vlogo v filmu Kraljica, kjer je upodobila kraljico Elizabeto I., prejela oskarja, je dejala, da je imeti punčko Barbie, ki je ustvarjena po njej in ima modre lase, ki jih je imela na filmskem festivalu v Cannesu preteklo leto, eden izmed njenih najljubših dosežkov.

OGLAS

Igralko Dame Helen Mirren, 78-letno zvezdnico filmov Kraljica, Dober lažnivec, Dekleta s koledarja in serije Glavni osumljenec ter pripovedovalko filma Barbie, je izdelovalec igrač izbral za vzornico deklet in po njeni podobi izdelal barbiko. Zvezdnica je ob tem dejala, da jo je novica popolnoma prevzela.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"To je zelo posebna stvar in nekaj, kar lahko dodam na svoj seznam najljubših dosežkov – postati dama britanskega imperija, dobiti oskarja, imeti zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih in imeti lastno Barbie," je dejala. Edinstvena punčka poustvarja obleko, ki jo je dame Helen nosila lani v Cannesu: modra obleka znamke Del Core in nakit znamke Bulgari, skupaj z modrimi lasmi in pahljačo. Punčka stiska tudi miniaturni kipec oskarja kot priznanje za igralkino zmago na podelitvi oskarjev leta 2007, kjer je slavila v kategoriji za najboljšo igralko, prejela pa ga je za nastop v filmu Kraljica.

Helen Mirren na rdeči preprogi v Cannesu leta 2023. FOTO: AP icon-expand

"Všeč mi je, da barbika nosi enega mojih najljubših videzov, ki sem jih izbrala za na rdečo preprogo," je dejala zvezdnica. "Prvič sem imela modre lase in bilo je tako razburljivo. Rada sprejemam gledališko modo in veselje, ki ga lahko prinese zabava z modo, in mislim, da bi moralo biti to veselje večno," je še dodala. Ob praznovanju 65. obletnice Barbie je Helen Mirren med osmimi ženskami, priznanimi za oblikovanje prihodnosti s svojimi navdihujočimi zgodbami, pri čemer je bila vsaka prepoznana z barbiko, narejeno po njeni podobi.

Ob svetovnem dnevu žena nova kolekcija punčk Barbie, katere navdih so bile prave ikone. FOTO: Profimedia icon-expand

Druge ženske, ki so dobile svoje punčke Barbie, so avstralska pevka Kylie Minogue, kanadska pevka Shania Twain, nemška komedijantka in aktivistka Enissa Amani, mehiška režiserka, producentka in scenaristka Lila Aviles, ameriška umetnica, aktivistka, avtorica in producentka Viola Davis, japonska manekenka Nicole Fujita in ustvarjalka vsebine iz avtohtone skupnosti Tatuyo Amazonas Maira Gomez.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Krista Berger, višja podpredsednica in globalna vodja Barbie and Dolls, je dejala: "Barbiejina zgodba nikoli ni bila samo o njej. Govori o neštetih mladih dekletih, ki jih je navdihnila, in o milijonih zgodb, ki si jim jih je na poti pomagala zamisliti."