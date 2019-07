Oskarjevka je proti 'lepotnim filtrom'

Čeprav velja, da lahko različni filtri pri fotografiranju selfijev marsikoga spravijo "v dobro voljo" ali pa človeka prikažejo v lepši luči, kot je v resnici, je igralka Helen Mirrenprepričana, da so "filtrom dnevi šteti".

73-letna ambasadorka znamkeL'Oreal Paris namreč zagovarja naravno lepoto žensk, kar gre z roko v roki z gibanjem #MeToo. "Filtri kmalu ne bodo več zanimivi. Saj je bilo simpatično, da si se šel v slogu: poglejte me vsi, mar nisem lepa? A so potem to vsi počeli in kmalu bodo ljudje rekli: ne, tega ne bom več počela, saj je veliko bolj zanimivo, če tega ne počnem!"je prepričana izvrstna britanska igralka, ki dobitnica tako oskarja, emmyja kot tonyja.