OGLAS

Angleška igralka Helen Mirren se lahko pohvali z igralsko kariero, ki traja že šestdeset let. V tem času je nanizala številna priznanja in je edina igralka, ki je prejela tako ameriško kot tudi angleško trojno igralsko krono. In kljub vsem dosežkom in slavi, ki je prišla s temi nazivi, se 78-letnica ne boji priznati, da je v svoji karieri naredila tudi napačne korake, ki jih danes obžaluje. Pred podelitvijo nagrad ameriške kinoteke v Los Angelesu je za tuje medije spregovorila o tem, koliko filmskih vlog je skozi leta zavrnila. "Oh, veliko! Ne vem natančno, koliko, ampak nekaj jih pa je bilo," je dejala in nadaljevala: "Delaš napačne korake in jaz sem naredila v življenju kar nekaj stvari, ki jih ne bi smela. A vsi delamo napačne korake." Vse te odločitve – tudi napačne – pa so Helen vodile po poti zelo uspešne igralske kariere. Na prestižnem dogodku v Los Angelesu, kjer se je zbrala kopica zvezdnikov, je Helen prejela nagrado za življenjsko delo, ki ji jo je predal njen igralski kolega Harrison Ford. Igralka je prišla na oder po nagrado in začela brati svoj zahvalni govor, nato pa je sledilo presenečenje za vse.

Helen Mirren na odru dramatično raztrgala papir s svojim govorom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Dame in gospodje ter cenjeni gostje in dragi prijatelji, globoko sem ponižna, hkrati globoko počaščena, da danes stojim pred vami in sprejemam to izjemno nagrado. Dobiti priznanje za vse življenje, predano igralski veščini, je privilegij, ki ga ni mogoče opisati," je dejala 78-letnica. "Najprej in predvsem želim izraziti svojo iskreno hvaležnost industriji in posameznikom, ki so me podpirali na tej neverjetni poti. To je bilo življenje, polno strasti, izzivov in predvsem nepopustljive ljubezni do umetnosti in pripovedovanja zgodb," je nadaljevala, potem pa v dramatičnem slogu pretrgala kos papirja in osupnila zbrano občinstvo. "In to je napisala umetna inteligenca," je pojasnila, ko je kos papirja padel na tla, Helen pa je odkorakala z odra, medtem ko je v dvorani donel bučen aplavz. Po slovesnosti je igralka dejala, da ji ta nagrada pomeni potrditev, da jo je ameriška filmska industrija sprejela. "Tako dolgo sem sanjala nemogoče sanje. Sprva sem bila le igralka na malem odru v Londonu. Nikoli si nisem predstavljala, da bom imela takšne priložnosti, kot sem jih imela v Ameriki, in da bom prejela takšno priznanje, kot sem ga," je še dejala.

Na svojo ženo je bil ponosen tudi njen mož Taylor Hackford, ki ji je ploskal med občinstvom. FOTO: Profimedia icon-expand