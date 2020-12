Helen Mirren o staranju: Nikoli ne bi šla pod nož

Z oskarjem nagrajena igralka Helen Mirren je izjavila, da zaradi želje po mladostniškem videzu nikoli ne bi šla pod nož. Zvezdnica je priznala, da elegantno staranje zanjo pomeni to, da se sprejmeš takšnega, kot si in da ne posežeš po lepotnih posegih.

"Stara sem in tako sem tudi videti. To je povsem v redu. Zame je pomembno to, da se sprejmem takšno, kakršna sem si. Ne bi posegla po lepotnih operacijah," je pred kratkim povedala za britanske medije.

Med drugim je priznala, da bi bila rada videti 20 let mlajša, ampak da se zaveda, da nikoli več ne bo:"Seveda poskušam biti čim lepša, kakor se da. Seveda bi rada skrila svoja leta in bila videti 20 let mlajša. Ampak nisem toliko stara in nikoli več ne bom.''