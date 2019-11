Helen Mirren počaščena, da je podobna novi ljubezni Keanuja Reevesa

Helen Mirren, Alexandra Grant in Keanu Reeves

"Ne bom lagal. Ko sem prvič videl njuno fotografijo, sem bil brez očal in najprej sem pomislil, da Keanu Reeves hodi s Helen Mirren," je na twiterju zapisal neki oboževalec, in ni bil edini. Kar nekaj komentarjev se je nanašalo na videz nove zvezdnikove ljubezni, umetnice Alexandre Grant.

Priljubljeni igralec Keanu Reeves je namreč nedavno razveselil vse svoje oboževalce, saj je obelodanil, da je po dolgoletnem samskem stanu našel srečo z umetnico Alexandro Grant. Viri blizu 55-letniku so že pojasnili, kaj je bilo tisto, kar ga je na njej pritegnilo. Mnoge pa je pritegnila tudi podobnost njegove nove partnerke z britansko zvezdnico.

Očitno je bilo toliko komentarjev, da so dosegli tudi 74-letno Helen, ki trenutno blesti v seriji Katarina Velika (Catherine the Great). Tako je med nekim intervjujem nekaj besed namenila tudi dotični podobnosti. "To mi zelo laska, očitno je zelo ljubka."

Igralka, ki je od leta 1997 srečno poročena z režiserjem Taylorjem Hackfordom,je še dodala, da zvezdnika pozna zaradi moža. Hackford je namreč sodeloval z Reevesom pri filmu iz leta 1997 Hudičev advokat(The Devil's Advocate). "Zelo dobro poznam Keanuja. Z mojim možem je posnel film in je zelo prijetna in ljubka oseba. Njegovo dekle je srečnica, prepričana pa sem tudi, da je tudi on srečnež."