Helen Mirren se je poklonila pokojnemu pastorku

Po novici o njegovi smrti so se mu na družbenih omrežjih poklonili mnogi zvezdniki in oboževalci, med njimi tudi njegov prijatelj in scenarist D.V. DeVincentis, ki je na Instagramu delil njegovo fotografijo, ob njej pa pripisal: "Rio je bil bolj navezan na izkušnje, kot kdor koli drug, ki sem ga kdaj poznal. Ustavil je dogajanje, da je zbrane opozoril, naj so pozorni. Na meniju je izbral določeno jed in te opozoril na dogajanje v ustih ali ti ponovno zavrtel določeno pesem, ker se med prvim predvajanjem nisi dovolj posvečal poslušanju."