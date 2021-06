Helen Mirren se je v oddajo Jimmyja Fallona javila iz kadi

Igralka je presenetila voditelja in gledalce z izbiro lokacije za intervju o novem filmu Hitri in drzni. Dejala je, da se izredno rada pogovarja med kopeljo, zato je javljanje v oddajo prek aplikacije Zoom izkoristila za to, da se oglasi iz kadi, kjer najbolj uživa.

Helen Mirren se je v The Tonight Show oglasila iz njej ''najljubšega mesta na svetu.'' Tako je namreč poimenovala nenavaden kraj, s katerega se je javila voditelju Jimmyju Fallonu. Med sproščujočo kopeljo je spregovorila o novem filmu, v katerem sodeluje. icon-expand Helen Mirren je bila glede kraja, s katerega se je javila v oddajo, zelo izvirna. FOTO: Twitter 75-letnica je z lokacijo presenetila voditelja oddaje in tudi gledalce, med promocijo filma prek aplikacije Zoom, kjer je v intervjuju spregovorila o devetem delu franšize Hitri in drzni, katerega premiera se bo zgodila že čez nekaj dni. Fallon je bil nad igralkino potezo navdušen. icon-expand Helen je zaigrala še v tretjem filmu franšize Hitri in drzni. FOTO: Profimedia ''Najboljša si,'' je rekel in dodal, da je Mirrenova zagotovo prva gostja kadarkoli, ki je v pogovornem šovu nastopila kar v banji. ''To je briljantna stvar, ki jo nudi Zoom. Razmišljala sem o tem, da lahko med pogovorom z ljudmi sedim tam, kjer sem najraje,'' je pojasnila oskarjevka. ''Tudi z možem se najraje pogovarjam med kopeljo, zakaj ne bi tega počela tudi med tem, ko me gleda celotna Amerika,'' je še dodala. Helen Mirren si lahko ogledate tudi v filmu Trumbo, ki je na voljo na VOYO. Zvezdnica je med pogovorom v šali prosila, da voditelj s pogovorom malo pospeši, saj je bilo v banji mehurčkov vedno manj in s tem je bila tudi vedno manj zakrita. Fallon je njeno prošnjo upošteval, zvezdnica je tako hitro povedala še nekaj o tem, kako se je sploh znašla med ekipo Hitrih in drznih. Sama je namreč pristopila do Vina Diesela, da bi se pogovorila o potencialni vlogi. Diesel je namreč trenutno producent franšize, v filmih pa se kot igralec pojavlja že od leta 2009. Mirrenova se je kot Magdalene 'Queenie' Shaw pojavila že v treh filmih, vključno z zadnjim.