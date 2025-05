Helen Mirren v Cannesu pozornost ukradla z več kot 400 karati

Oskarjevka Helen Mirren je poskrbela, da so bile na cannskem filmskem festivalu vse oči uprte v njo. Filmska zvezdnica se je po rdeči preprogi sprehodila v ekstravagantni opravi, videz pa dopolnila z razkošno ogrlico, narejeno iz več kot 400 karatov dragocenih kamnov.

Osrednji del ogrlice sestavlja 241-karatni oglati zeleni beril, sledita mu bolj ovalni 109,48-karatni zeleni beril in 65,72-kratni akvamarin. Poleg drugih dragocenih kamnov ogrlico dopolnjuje tudi 29 redkih baročnih biserov, ki so jih skozi leta pridobivali iz avstralskega Južnega morja.

Ustvarjalci dragocenega nakita so po pisanju tujih medijev navdih črpali pri Velikem koralnem grebenu in Koralnem morju. Poleg ogrlice se je igralka, ki je nadela črno obleko s turkizno pentljo, odločila tudi za ujemajoče se biserne uhane in črno pokrivalo.