Zaradi vloge obiskala tudi jasnovidko

"Z nekom drugim sem zelo srečna. To je bila kot neka nepričakovana čarovnija v mojem življenju," je razkrila igralka, ki je zdaj v razmerju z 32-letnim norveškim pisateljem Ryem Dagom Holmboeom , s katerim si delita tudi tibetanskega terierja Pabla. "Ko sem dopolnila 50 let, sem se bala, da bo šlo moje življenje samo še navzdol, vendar se je zgodilo ravno nasprotno," je dejala vidno srečna Helena. "Mislim, da še nikoli nisem bila bolj vesela in bolj izpopolnjena," je dodala.

Zaradi vloge je obiskala tudi jasnovidko

Helen bo v tretji sezoni serije The Crown zaigrala princeso Margaret. Da pa bi se kar najbolj pripravila na vlogo princese – s katero se je Helen celo nekajkrat srečala, preden je leta 2002 umrla – je igralka spoznala številne ljudi, ki so si bili z Margaret blizu, za pomoč pa se je obrnila tudi na jasnovidko.

"Sliši se smešno," je priznala. "Vem, da si veliko ljudi misli, da sem nora, vendar verjamem, da nekatere energije in ljudje ostanejo okoli nas tudi po smrti," je dejala o svoji določitvi, da se obrne na jasnovidko. "Ko nekoga igraš, nekako želiš njegov blagoslov, saj je to velika odgovornost," je Helen zaupala The Guardianu. "Tako sem Margaret vprašala, če se strinja, da jo upodobim jaz in odgovorila je, da sem boljša od ostalih igralk, med katerimi so se odločali. Tako sem vedela, da je to res ona, saj bi kaj takega tudi sicer rekla. Bila je dobra v tem, da te pohvali in poniža obenem," je pojasnila in dodala, da ji je princesa dala še nekaj nasvetov, kako mora kaditi cigareto in jo pobarala, da bo morala bolj urejena.