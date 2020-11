Helena Christensen ob obletnici smrti pevca skupine INXS delila skupne fotografije

"Urejam zbirko stotine polaroidnih fotografij, med drugimi pa sem naletela tudi na te, prav na ta dan," so bile besede, s katerimi je nekdanja manekenka začela svoj zapis. 51-letnica je nato nanizala nekaj spominov na pokojnega zvezdnika: " Michael je bil čudovit in prijazen moški, neverjetno talentiran in nežen. Imela sva se izjemno lepo, v letih, ki sva jih preživela skupaj, sva se ogromno smejala, sčasoma pa sva se oddaljila."

Povedala je, da se je počutila premlado za odgovornost, ki jo je nosila zveza s starejšim glasbenikom, ki je živel zelo drugačno življenje od njenega: "Verjetno je tudi sam čutil enako. Pa vendar nama ni bilo nikoli vseeno za drugega. Danes mu pošiljam ljubezen in se ga spominjam kot ljubečega, nežnega, zabavnega in pametnega moškega, kakršen je bil."

Že v dokumentarnem filmuMystify: Michael Hutchence, ki je izšel lansko leto, je Helena spregovorila o avstralskem zvezdniku, ki je leta 1997 storil samomor. Opisala ga je kot idealnega partnerja, njuno razmerje pa je označila za radostno, sladko, globoko in čustveno. Hutchence naj bi se popolnoma spremenil po poškodbi glave, ki jo je leta 1992 utrpel po napadu taksista v danski prestolnici. Kasneje ga je pestila izguba vonja in okusa, zaradi poškodbe pa so se pričele pojavljati epizode depresije in agresivnega vedenja. "Zgodilo se je nekaj čudnega. Bila sem žalostna, zmedena, v razmerju pa nisem mogla ostati in nadaljevati s takšnim življenjem," je še razložila.