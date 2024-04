Henry Cavill bo prvič očka: Zelo sem navdušen

Novico, da sta v veselem pričakovanju, je zvezdnik potrdil na nedavni premieri filma The Ministry of Ungentlemanly Warfare v New Yorku. Ko so ga novinarji revije Access Hollywood vprašali, če je navdih dobil od svojega soigralca Henryja Goldinga, ki je že oče, je razkril tudi, kako se ob novici počuti. "Ne, ni me on navdihnil za to. Moji starši so me. Zelo sem navdušen nad tem, pravzaprav sva navdušena oba z Natalie," je priznal.