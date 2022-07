Henry Winkler po srečanju z Mickom Jaggerjem odvihral iz restavracije

Igralec Henry Winkler , ki je pred dnevi prejel nominacijo za vlogo v seriji Barry , je v oddaji Jimmyja Kimmela opisal dogodek, na katerega pa ni posebej ponosen. Igralec je gostujočemu voditelju in občinstvu razkril, kako se je pred leti odvijalo srečanje med njim in Mickom Jaggerjem , končalo pa se je z Winklerjevim pobegom iz restavracije.

Henry Winkler in Mick Jagger

"Bil sem v restavraciji, kjer je bil tudi Mick Jagger. Odkorakal sem do njega, se mu predstavil z besedami 'Živjo, sem Henry Winkler in imam vse vaše albume'," je srečanje opisoval gostujočemu voditelju Anthonyju Andersonu, nato pa dodal, da je pevec obrnil glavo, mu pokimal in dejal: "Henry."

"Odvihral sem iz restavracije, še prej pa sem mu rekel: Se opravičujem, nisem te želel zmotiti. Uživaj v sušiju. Lepo te je bilo spoznati. Všeč mi je tvoja obleka," je še dodal 76-letni Winkler.