Hilaria Baldwin priznala: Po skoraj desetletju dojenja sem se odločila za dvig prsi

"Ker sem tako dolgo dojila, sem se odločila, da bom to storila zase, in si dala popraviti prsi. Skoraj desetletje sem bila noseča ali pa hkrati tudi dojila. Mislim, da je to prvič, da nisem ne eno ne drugo, odkar sem imela prvega otroka," je v nedavni epizodi resničnostne oddaje The Baldwins povedala 41-letna Hilaria.

Zakonca Baldwin, ki sta se poročila leta 2012, imata skupaj sedem otrok, in sicer 11-letno Carmen, 9-letnega Rafaela, 8-letnega Leonarda, 6-letnega Romea, 4-letna dvojčka Eduarda in Mario Lucio ter 2-letno Ilario. 67-letni zvezdnik ima iz zakona z nekdanjo ženo Kim Basinger še 29-letno hčer Ireland.