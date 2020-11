Hilaria Baldwin si je dva meseca po porodu zlomila gleženj

Hilaria Baldwin je s svojimi oboževalci in sledilci na Instagramu spregovorila o nezgodi, ki se ji je zgodila pred dnevi. Mamica petih otrok je med tekom padla in si zlomila gleženj.

"Šla sem teč in avto je pridrvel mimo po cesti, voznik pa se ni oziral na to, kje se konča cesta. Stekla sem na obcestni makadam, da bi se izognila avtu, in ko sem se vračala na cesto, sem padla in si zlomila gleženj. Bilo je neumno, zdaj pa sem frustrirana in žalostna … Vendar sem odločena, da bom gledala pozitivno in se čim hitreje pozdravila," je zapisala Hilaria, zraven pa objavila fotografijo, na kateri leži v postelji: nogo ima povito, ob postelji pa ima bergle, s katerimi si pomaga pri hoji. Med počitkom pa je tudi podojila dvomesečnega sinaEduarda. V nadaljevanju je še opozorila vse voznike, naj prilagodijo hitrost na podeželskih cestah.