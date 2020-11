Hilaria Baldwin ima med izolacijo polne roke dela: Utrujena sem

Zakonca Hilaria in Alec Baldwin sta septembra dobila še petega otroka, sina Eduarda. Čeprav sta že večkrat povedala, da ne nameravata imeti še več otrok, sta tako znova dokazala nasprotno, a Hilaria zdaj pravi, da tega še nikoli ni mislila resneje.

"Vsi me sprašujejo, ali želim imeti še večjo družino. Ne vem. V preteklosti sem že rekla, da sem s tem zaključila, a to ni bilo res. Mislim, da sem trenutno zelo utrujena in vse skupaj je zaradi pandemije covida-19 še hujše," je v intervjuju za People povedala Hilaria Baldwin, ki je septembra rodila sina Eduarda."Trenutno imam v času pandemije covida-19 občutek, da smo s tem končali,"je še dodala 36-letnica.

Alec in Hilaria Baldwin ne razmišljata o še večji družini.

V intervjuju se ji je pridružil tudi soprog, 62-letni Alec Baldwin, ki dodaja: "Dovolj je." A Hilaria mu v smehu odgovori:"To te bom vprašala čez dve uri in videli bomo, kakšen bo tvoj odgovor."Poleg Eduarda imata zakonca še štiri otroke: dveletnega Romea, štiriletnega Leonarda, petletnega Rafaela in sedemletno hčer Carmen. Alec je prav tako oče 25-letne Ireland, ki jo ima z nekdanjo soprogo Kim Basinger. Hilaria ne more verjeti, da je med karanteno prvič občutila, da ima res veliko majhnih otrok. "Prej tega nisem občutila ... Nekateri so bili v šoli, drugi v vrtcu. In potem smo se ob koncu tedna skupaj zabavali. Hodili smo v muzeje, na koncerte ... Zdaj pa smo osem mesecev zaprti v isti hiši, nimamo veliko opravil in zdi se, da imam res polno hišo otrok. Čudovito je, a zdi se, da jih je res ogromno."

Hilaria dodaja, da jo otroci neprestano sprašujejo, kdaj pridejo na obisk sorodniki. "Za najine otroke je običaj, da imamo veliko obiskov, všeč jim je, ko pridejo bratranci in sestrične. Jaz jim odgovorim, da me morajo nehati spraševati, ker nimam odgovora." Ko razmišlja o vseh otrocih, je ponosna in pravi, da jih rada opazuje, ko odraščajo in oblikujejo svoje osebnosti. "Mislim, da so prisrčne majhne osebe. Carmen je prav čudovita. Ona je šefica. Zelo je zabavna in je kot majhna odrasla oseba, ki se želi družiti z Alecom pozno v noč. Rafael je smešen. On je najbolj zabaven. Leo pa je resnično občutljiv, a hkrati prijeten, ker želi poskrbeti za vse. Romeo je najbolj samostojen. Mislim, da mi je še najbolj podoben. In Eduardo, ki pa se trenutno ogromno smeji."